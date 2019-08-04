شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تنظم ورشة لكوادر أفريقية حول «تمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الكهرباء، الأحد، البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية «سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة» ضمن الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لتدريب وبناء وإعداد الكوادر لتكون قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكفاءة عالية.

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وحضر البرنامج التدريبي ١٤ متدربًا من ١٢ دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا، بالإضافة إلى ٣ من قيادات الكوميسا.

وتأتي هذه الدورة، التي تعد الأولي من نوعها، في إطار التعاون مع المنظمة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودعما لأواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وإطلاعهم علي التجربة المصرية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية.

وسيتخلل البرنامج التدريبي العديد من الزيارات الميدانية محطة كهرباء الكريمات الشمسية الحرارية، مجمع الطاقة بالكريمات، مركز تدريب المقطم، بالإضافة إلى العديد من الزيارات للمعالم السياحية على أرض مصر.