شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواصل تفعيل إجراءات تسهيل الحصول على الخدمات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، الأحد، عددا من كبار السن وذوى الإعاقة والمرضى وغير القادرين على الحركة، في مقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.