شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتابع تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيك بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، جولة بعدد من الصيدليات والمحلات التجارية لمتابعة تطبيق قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيك، مؤكدًا منع استخدام الأكياس في بيع أي أنواع من اللحوم لما تسببه من أضرار صحية.

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وقال «عبدالله» إن الأكياس البلاستيكية تمثل مشكلة بيئية خطيرة، إذ إنها تصنع من مواد لا تتحلل وتظل في البيئة لأكثر من 100 عام، وتنتهي كميات منها في البحار والأنهار ما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، لافتا إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبًا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان.

كانت البحر الأحمر قد طبقت في الأول من يونيو العام الجاري - بهدف حماية الحياة البرية والبحرية - قرار منع الأكياس البلاستيك، وبدأت المحافظة في توزيع أكياس بديلة على الموطنين، وجمع الأكياس البلاستيكية من الباعة في الأسواق، مع نشر التوعية اللازمة بأضرار البلاستيك.

وتطبق منظومة الأكياس الصحية بعدد كبير من دول العالم، منها رواندا وكانت الدولة الرائدة في مجال وقف تصنيع واستعمال أكياس البلاستيك في 2004، لتتبعها دول أخرى وهي: إريتريا، موريتانيا، كاميرون، غينيا بيساو، تنزانيا، أوغندا، إثيوبيا، مالي، ملاوي، السنغال، جنوب إفريقيا، المغرب.

اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر يتفقد عدد من الصيدليات والمحلات التجارية