شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القليوبية يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، الحركة الداخلية لرؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالمحافظة، وتضمنت الحركة نقل الرائد مروان الحسينى، رئيس مباحث القناطر الخيرية، إلى مباحث تنفيذ الاحكام، ونقل المقدم محمد عشماوى، رئيس مباحث قسم الخانكه، إلى القناطر.

وتم نقل النقيب اسلام مسعد رئيسا لمركز قليوب، مع الابقاء على المقدم محمود عقل رئيسا لقسم قليوب، ونقل النقيب ايمن سليمان رئيسا لمركز شرطة شبين القناطر، والنقيب محمد غلاب لقسم اول بنها، والنقيب طه حسين لقسم ثانى، ونقل النقيب يوسف الشامى رئيسا لمباحث العبور، والنقيب محمد شديد للخصوص.

جرى الإبقاء على رئيسا مباحث قسم اول وثانى شبرا الخيمه، والابقاء على المقدم احمد كمال ابو العزم رئيسًا لمركز بنها، والمقدم احمد سامى رئيسا لمباحث طوخ، والمقدم اسماعيل خطاب رئيسا لكفر شكر، والرائد محمد السعيد لمباحث قها.