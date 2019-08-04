شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الاتحاد السويسري بمناسبة العيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري، للتهنئة بمناسبة العيد القومي. كما أوفد، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري، إلى سفارة الاتحاد السويسري بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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