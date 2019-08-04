شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة المستشار علاء الدين الصغير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد ياسر محمد جمال الدين سعد، للتعزية في وفاة المستشار علاء الدين عبدالغني الصغير، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة المستشار علاء الدين الصغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.