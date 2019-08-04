شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والولايات المتحدة توقعان 4 اتفاقيات منح بقيمة 60 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر والولايات المتحدة، الأحد، 4 اتفاقيات منح بين البلدين فى مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.

قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، بحضور شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.

والاتفاقيات هي، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، التي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، التى تهدف لخلق قوى عاملة مُتعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري من خلال المنح الموجه للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل.

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وقالت «نصر» إن الاتفاقيات ستساعد وزارتي التعليم العالىيوالصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، مُوضحة أن هناك تعاون مع امريكا فى قطاع النقل وشبكات الربط.

وأضافت أن التعاون مع أمريكا مبنى على أولويات واحتياجات الشعب المصري. وذكرت أن الوكالة الأمريكية شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الاخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018.

من جانبها، قالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: «تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري».

ولفتت أن هذه الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مُشيدة بالشراكة مع مصر والجهود التى قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.

اتفاقيات تعاون بين مصر وأمريكا فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار