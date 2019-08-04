شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات القاهرة» تؤيد التحفظ على أموال المتهمين في «خلية الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على الأموال والمنع من السفر والصادر ضد 82 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل»، و19 شركة أخرى.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، وعضوية المستشارين محمد فؤاد أبوحسن، وجابر سعيد الجزار، وحضور المستشار أحمد عبدالخالق، الرئيس بنيابة أمن الدولة العليا.

وأبرز المتهمين بالقضية زياد العليمي، النائب البرلماني السابق، وحسام مؤنس وهشام فؤاد، الصحفيين، وغيرهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمنتمين لجماعة الإخوان وحلفائهم.

كان دفاع المتهمين في الجلسة الماضية طالب بإحالة الطعن المقدم على قرار النائب العام للمحكمة الدستورية كون القرار مخالفًا للدستور، على حد قوله.