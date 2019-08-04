شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي الإماراتي السعودي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الأمريكى المشترك «تحية النسر – إستجابة النسر 2019»، والذى استمر لعدة أيام في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

شارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر وأمريكا وعدد من الطائرات المصرية المقاتلة من طراز F16 هذا بالإضافة إلى مشاركة البحرية السعودية بصفة مراقب.

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واشتمل تدريب «إستجابة النسر 2019» على العديد من الأنشطة التي بدأت بتنظيم معرضاً للأسلحة للقوات المشتركة والمعدات الطبية لأطقم القوات الخاصة، كذلك تنفيذ بيان عملى على إقتحام السفن المشتبه بها والتى لم تمتثل للتعليمات الصادرة لها، كما تم التدريب على تبادل النداءات بين السفن كذلك عقد محاضرات نظرية وعملية لتوضيح دور أطقم الإسعافات الأولية والإسعافات التكتيكية القتالية أثناء العمليات.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات مشتركة تضمنت حق الزيارة والتفتيش بإستخدام الزوارق السريعة، كذلك أنسب أساليب التفتيش وأماكن التهريب على أسطح وحوائط السفن مع تبادل الخبرات في أساليب القتال المتلاحم والدفاع عن النفس والتعامل مع الأشخاص المسلحة، كما تم تنظيم العديد من المحاضرات عن أنواع الأسلحة التي تستخدمها العناصرالإرهابية وطرق تهريبها عبر البحر ونفذت أطقم الضفادع البشرية المصرية وخفر السواحل الأمريكى تدريباً مشتركاً للغطس ومواجهة الألغام البحرية بالتعاون مع صائده الألغام المصرية «الفاروق».

يأتى تدريب «تحية النسر- استجابة النسر 2019» في إطار علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يدعم جهود الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة.