شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول حجاج الجمعيات الأهلية.. و«والي» تطمئن على الاستعداد لعرفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع اكتمال عمليات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية من أرض الوطن للأراضي المقدسة لبدء أداء مناسك الفريضة المقدسة أجرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، اتصالا هاتفيًا برئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أيمن عبدالموجود، المتواجد حاليًا بالأراضى السعودية.

واطمأنت «والي» على الحالة الصحية للحجيج وتوافر كافة الخدمات لهم والاستعدادات الخاصة بوصول آخر أفواج الطيران لحجيج الجمعيات الأهلية، حيث من المقرر أن يشهد اليوم الأحد اكتمال عمليات تفويج ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية باكتمال وصول الحجيج وعددهم ١٢ ألف حاج.

وتابعت، في اتصالها الهاتفي، توافر الخيام بعرفات والأتوبيسات المُجهزة الخاصة بنقل الحجيج لأداء الشعائر المقدسة، مُشددة على ضرورة توفير وتسخير كافة الإمكانات وتقديم الخدمات المختلفة لهم، خاصة فيما يخص تكثيف ندوات التوعية الدينية مع الحجيج حول أداء المناسك مع التنسيق مع البعثات المصرية الأخرى لتوفير أقصى خدمة للحجيج المصريين.

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ومن جانبه، كشف أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة قامت بمراجعة المخيمات مع المطوفين للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وأنه من المقرر استلامها خلال الأيام القادمة.

وأضاف أنه تم التعاقد على أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج لأداء الشعائر المقدسة، مؤكدًا أن بعثة حج الجمعيات الأهلية حاليًا تقوم بمضاعفة الجهد في خدمة الحجيج مع اقتراب بدء أداء مناسك الحج، كما يتم تكثيف الندوات الدينية لتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن آخر تفويجات المدينة لمكة المكرمة ستكون الثلاثاء المقبل، وبذلك سيكتمل وجود الحجيج بمكة المكرمة لبدء أداء المناسك وأن الحالة الصحية للحجيج جيدة، مُشيرا إلى أن تقرير البعثة عن أمس السبت أشار إلى وجود ٦ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنيا والجيزة والبحيرة، وأنه تيسيرًا على ضيوف الرحمن فإن هناك حالتين تقومان بعمل جلسات غسيل كلوي، تم توفير سيارات إسعاف لنقلهما للمستشفيات لعمل الجلسات وإعادتهما للفنادق مرة أخرى.

وقام رئيس البعثة بزيارات إلى الفنادق واطمأن على جودة الرعاية والخدمات المقدمة للحجيج، حيث استمع لـ٣ حالات فقدت أموالها، ووجه عبدالموجود على الفور باتخاذ اللازم نحو صرف إعاشة يومية لهم لحين عودتهم لأرض الوطن والتأكد من توافر جميع الخدمات لهم.

جدير بالذكر أن مقر البعثة يقع في فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة، في حين توجد غرفة عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا لخدمة ومتابعة الحجيج، ويتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية: 966576507579