شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح ورشة عمل مشروع دعم الثروة الحيوانية في Yفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاثنين، ورشة العمل الخاصة بتحديد أولويات مجالات التدخل في سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوى الإقليمي، ضمن مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش في إفريقيا، والذي يعد أحد مبادرات المكتب الإفريقي المشترك للموارد الحيوانية بالاتحاد الإفريقي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

يشارك في المؤتمر أكثر من 200 متخصص في هذا المجال يمثلون 52 دولة إفريقية، فضلا عن ممثلي التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأوروبي ومختلف الهيئات التمويلية والعديد من الفاعلين في مجال سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني.

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من جهته، قال وزير الزراعة إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتعزيز سبل التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، خاصة في القطاع الزراعي، والمجالات المرتبطة به، ودعم كافة سبل التنمية في هذا المجال.

أكد أهمية هذا الملتقى الذي يهدف في الأساس إلى تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية على المستوى الإقليمي وعلى امتداد سلاسل قيم الإنتاج الحيواني، لتنفيذ برنامج شامل ومنسق للنهوض بالثروة الحيوانية بالاعتماد على تبادل الخبرات.

وقال الدكتور أحمد الصوالحي، مدير المكتب الإفريقي المشترك للموارد الحيوانية بالاتحاد الإفريقي، إنه من المقرر أن يتم نقل التوصيات المتفق عليها خلال هذه الورشة لتعزيز تكامل البرامج والإجراءات من أجل اتباع نهج أكثر تماسكًا لتنفيذ تدخلات وإجراءات دعم سلاسل قيمة الإنتاج الحيواني، لافتا إلى أن ذلك يعد فرصة جيدة لإجراء تحليل وضع لمختلف أصحاب المصلحة والشركاء، وتحديد فرص التعاون الاستراتيجي والتكامل ومشاركة أصحاب المصلحة.

ويعد مكتب الإفريقي للموارد الحيوانية مكتبًا تقنيًا متخصصًا في الاتحاد الإفريقي، تأسس عام 1951، ويعمل في كافة المجالات التي تشمل الأمراض الحيوانية الرئيسية، ويركز على تحسين صحة الحيوان والإنتاج وكذلك تنمية التجارة والأسواق.