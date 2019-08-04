شكرا لقرائتكم خبر عن 52 جنيهًا لكيلو الأبقار و42 للجاموس و85 للسوداني.. و«الفلاحين»: «كله هياكل لحمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، باستعدادات الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لحوم الأضاحي، بالتنسيق مع المحافظين، وتم طرح خراف حية بسعر 62 جنيها للكيلو (قايم)، ولحوم خراف مذبوحة بسعر 95 جنيها للكيلو، فضلا عن طرح لحوم برازيلي طازجة بسعر 110 جنيهات للكيلو.

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وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إنه قد تم طرح لحوم برازيلي مجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو، ولحوم سوداني طازج بسعر 85 جنيها للكيلو، كما تم طرح الدواجن بسعر 37 جنيها للكيلو، في 71 شادر على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طرحها في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف: «الشعب كله هياكل لحمه السنة دي إن شاء الله، بسبب انخفاض أسعار المواشي، نتيجة زيادة كميات لحوم الماشية المستوردة»، مؤكدًا أن الانخفاض الكبير في الأسعار سبب أزمة للمُربين والمزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة، لأنهم اشتروا تلك الماشية بأسعار عالية في ظل منظومة مشروعات الثروة الحيوانية التي تشرف عليها وزارة الزراعة، ولكنهم يعانون الآن من انخفاض الأسعار، حيث تراجع كيلو «الضأن» القائم (حي)، هذا العام إلى 60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، وسعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهاً للكيلو هذا العام.

وأوضح أنه نظرًا للإقبال الشديد على أضاحي العيد، فقد تم استيراد 13857 رأسًا من عجول الذبيح، و23927 رأسًا من الجمال الحية، واستيراد 12084 رأسًا من عجول التربية، لافتا أن عجول التربية تم الإفراج عنها، بعد وصولها إلى الوزن المناسب وانتهاء فترة الحجر البيطري، بالإضافة إلى أنه قد تم استيراد 39989 طنًا من اللحوم المجمدة، واستيراد 26772 طنًا من الكبد والكلاوي المجمدة، بالإضافة إلى استيراد 46 طن لحوم ضاني مجمدة.