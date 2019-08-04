شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوت والضوء» تستقبل 35 وزيرًا إفريقيًا في عروض الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وفود رفيعة المستوى لحضور عرض الصوت والضوء باللغة الإنجليزية في منطقة الأهرامات.

ترأس الوفد الأول الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصحبة 35 وزير صحة إفريقيا وعدد من المسؤولين في مجال الصحة، خلال زيارتهم للقاهرة لحضور الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى في الفترة من 29 يوليو وحتى 2 أغسطس.

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ضم الوفد الثاني 3 مجموعات إقليمية من 53 دولة خلال زيارتهم لمصر لعقد ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترأس الوفد الثالث المدير العام الاقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، جانيت هيكمان، وعدد من كبار المسؤولين، وكان في استقبال الوفود قيادات الشركة.

وقال محمد عبدالعزيز، رئيس الشركة، إن منطقة الصوت والضوء بالأهرامات شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة زيارات هامة ورسمية، وتعتبر واحدة من سلسلة الزيارات الهامة التي تستقبلها عروض الصوت والضوء.

أضاف أن الصوت والضوء يستقبل دائما العديد من الشخصيات العالمية والوفود رفيعة المستوى في إطار رسالة الشركة في التعريف بالتاريخ والحضارة القديمة والحديثة وتنشيطا للسياحة الثقافية.