شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بمواصلة الجهود للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير النقل عرض خلال الاجتماع جهود تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر، والتي تسهم فيها وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بهدف توطين صناعة النقل فى مصر وزيادة نسبة التصنيع المحلى فى متطلبات هيئة السكك الحديدية بما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصري، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، والتي تشمل تطوير المزلقانات ومحطات السكة الحديد، وتصنيع وتوريد عربات سكة حديد للركاب ونقل البضائع وتوليد القوى.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً سيادته على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

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كما وجه الرئيس بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أية تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.