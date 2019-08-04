شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل استقبال تظلمات الثانوية العامة وإطلاع الطلاب على كراسات الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجان الإدارة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبال تظلمات الثانوية العامة على نتيجة امتحان الدور الأول، تزامنا مع تمكين الطلاب من الإطلاع على كراسة الإجابة لكتابة وتدوين ملاحظاتهم.

وانصفت كنترولات الثانوية العامة قرأبة 6 آلاف راية إجابة، حيث تم زيادة درجاتها ما بين نصف حتى 3 درجات، وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التقدم بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة منتصف يوليو الجارى وتنتهى منها 16 أغسطس المقبل.

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