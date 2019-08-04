شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزارات تضع تصورا لتنفيذ مشروع محطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزراء الرى والنقل والإسكان ومحافظ الجيزة، آليات تنفيذ مشروع محطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، ووضع تصور متكامل للمشروع.

يأتى ذلك، فى إطار تكليفات القيادة السياسية، بدراسة إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمثلث بشتيل (محطة قطارات / ورش صيانة للقطارات )، وإنشاء مجمع خدمات ومول تجارى وجراج بأرض بشتيل التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر كمشروع متكامل يضم كافة الأراضى المجاورة، والتى تتبع وزارات الرى والإسكان والأوقاف، بحيث يكون مشروع يخدم المنطقة، ويحقق نقلة حضارية كبيرة بها .

وأوضحت وزارة النقل، أنه وقع الاختيار على منطقة بشتيل لتنفيذ هذا المشروع الهام، نظراً لوقوعها فى منطقة مركزية متوسطة بين محطة سكك حديد رمسيس والجيزة، كبوابة لصعيد مصر، بالإضافة إلى كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالى – الإسكندرية)، ووجود وسائل نقل متعددة متصلة بالمنطقة (مترو الأنفاق – مونوريل 6 أكتوبر – خطوط أتوبيسات – وسائل نقل جماعى) بالإضافة إلى وقوعها على محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي / وشارع المطار)، وكذلك تكاملها مع المحيط العمرانى حولها.

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وأضافت الوزارة، أن هذا المشروع سيساهم فى تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (مصر – الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة، وكذلك المساهمة فى التقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات.

واستعرض الوزراء المخطط العام للمشروع، وفقاً لمستجدات المشروعات المستقبلية بالموقع وملكيات الأراضي التابعة للجهات الحكومية المختلفة ، وكذلك كافة المقترحات الخاصة بالتنفيذ والتصميم، بما يحقق التكامل بين كافة عناصر المشروع وشبكات الطرق ومترو الأنفاق، وبما يحقق منظومة النقل متعدد الوسائط.

وأكد الوزراء على أهمية المشروع لخدمة المواطنين، والأتفاق على عمل دراسة مرورية خاصة بالمشروع، على أن تتكامل مع الدراسة المرورية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر، والقيام بأعمال الرفع المساحى المتكامل للمنطقة، وقيام السكة الحديد بالتنسيق مع استشارى المشروع بشأن الأطوال والمساحات الخاصة بالخطوط والورش، ودراسة إمكانية أن تكون نهاية خط المناشى فى بشتيل بدلا من رمسيس، وقيام وزارة الأوقاف بتقديم تقرير عن استغلال الأراضى التابعة لها بالمنطقة للمشاركة فى المشروع مع قيام وزارة الإسكان بدراسة أعمال تطوير وتوسعة شارع المطار.