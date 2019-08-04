شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شاب بالشرقية شنقا للتخلص من إلحاح أسرته لإرغامه على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلص شاب من حياته بالإنتحار شنقا، داخل مسكنه بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وبالعرض على نيابة العاشر من رمضان، قررت بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد عمرو رءوف، مدير مباحث الشرقية، إخطارا من الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، يفيد بلاغا بقيام شاب بالإنتحار شنقا داخل مسكنه بدائرة القسم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2454 إدارى القسم لسنة 2019.

وتبين من التحريات الأولية قيام" إسلام ال ال " 22 سنة حاصل على بكالريوس هندسة، ومقيم دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، بالإنتحار شنقا، بسبب إلحاح أسرته الدائم عليه بالزواج، لكونه نجلهم الوحيد ويعيش بمفرده فى الشقة، لكن رفض أكثر من مرة لرغبته فى العمل وتحقيق مستقلبه أولا، وأمام الألحام المستمر منهما قام بالإنتحار شنقا والتخلص من حياته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار للتشريح.