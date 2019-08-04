شكرا لقرائتكم خبر عن صور..فيها حاجة حلوة..تسهيلات لكبار السن والمرضى بالجوازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.

واتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

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الجوازات



تيسيرات بالجوازات



مساعدة المرضى



مساعدة كبار السن بالجوازات