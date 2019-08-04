التأمين الصحى الشامل: زيادة الوحدات ببورسعيد لــ22 وحدة صحية لتسجيل المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة زيادة وحدات استقبال المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى ببورسعيد إلى 22 وحدة ومركز صحى مع نهاية الشهر الأول للتشغيل التجريبى للمنظومة.
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الوحدات تعمل من 8 صباحا وحتى 8 مساء ويتم التسجيل لجميع المواطنين دون أى تميز وتابع منظومة التأمين الصحى أن الدولة توفر سلسلة من خدمات التأمين فى الوحدت بالمجان هدفها الإطمئنان على المريض والتعرف على التاريخ المرضى للمنتفع لتسهيل مهمة علاجة.
وتابعت منظومة التأمين الصحى الشامل أن الدولة تكفل الرعاية الطبية كاملة لجميع المنتفعين وليس هناك أى سقف للعلاج بمعنى أن أى مريض يتم علاجة مهما كان المرض وحجم الإصابة.
جدير بالذكر أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التى انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة.
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