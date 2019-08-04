شكرا لقرائتكم خبر عن الأطراف السودانية توقع بالأحرف الأولى الإعلان الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الأطراف السودانية اليوم الأحد، فى العاصمة الخرطوم بالأحرف الأولى على الإعلان الدستورى بعد الاتفاق بشأنه يوم السبت.

وقالت رويترز، إن مصادر أكدت، إن المجلس العسكرى السودانى وائتلاف المعارضة الرئيسى سيوقعان بشكل نهائى على إعلان دستورى يوم 17 أغسطس.

وذكرت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الجانبين، أنه سيتم فى 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذى سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وتؤدى إلى انتخابات.

وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر.