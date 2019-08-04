شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة واعظات مصر يشرحن مناسك الحج للسيدات بالأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد هو الأول من نوعه، ظهرت الواعظات وهن يشرحن مناسك الحج للسيدات فى الأراضى المقدسة، وذلك بعد سفر واعظات لأول مرة للمشاركة فى بعثة الأوقاف.

وتكمن أهمية وجود الواعظات فى الرد على الأسئلة الخاصة بالسيدات والتى تتعلق بأمور السيدات اللاتى يخجلن من طرحها على الرجال.

وتفاعلت السيدات مع الواعظات أثناء شرح المناسك والإجابة عن كافة الاستفسارات، فى ظل إلمام الواعظات بكافة الأمور الفقهية.

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وكان اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أكد أن حجاجنا بخير وسلام وهناك متابعة دورية لهم للإطمئنان عليهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، لدينا 3 غرف عمليات بالأراضي المقدسة لمتابعة حجاج القرعة، غرفة رئيسية بمكة والثانية بالمدينة المنورة والثالثة فى جدة.

وعن دور الغرفة، أوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن دورها يكمن في متابعة الحاج منذ وصوله لمطار القاهرة وسفره للسعودية ثم وصوله لمطار جدة أو المدينة المنورة، ونقله بالحافلات لمقر إقامته في الفنادق القريبة من الحرم.