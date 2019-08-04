شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الدواجن بسب انخفاض أسعار اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تراجع أسعار الدواجن أمر طبيعى مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يتجه المواطنون لشراء اللحوم الحمراء ويقل شراء الدواجن لاسيما أننا نشهد هذا الموسم انخفاضا كبيرا فى أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما ينعكس على المزيد من تراجع فى أسعار اللحوم البيضاء.

,أضاف أبو صدام، فى بيان اليون، أن انخفاض أسعار الدواجن ووصول كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة لـ22 جنيها طبيعى فى موسم الأضاحى مع انخفاض مستلزمات إنتاج الدواجن، خاصة العلف الذى يمثل 70%من التكلفة، ووصول طن العلف إلى 6300 بعد أن وصل فى الأيام الماضية إلى 7000 جنيه تقريبا.

وأكد أبو صدام ،أن صناعة الدواجن انتعشت هذه الأيام، وحققت الإنتاجية السنوية ما يزيد على المليار ونصف المليار طائر وضاقت الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك لأقل من5%، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الانخفاض فى أسعار الدواجن مع الاهتمام الكبير من وزارة الزراعة فى توفير الأدوية والتطعيمات، وتحسن الأحوال الجوية الذى يقلل من نسبة الفاقد ويزيد الإنتاجية.

وقال نقيب الفلاحين، إن نية وزارة الزراعة لمنع تداول الدواجن الحية قد يؤدى إلى مزيد من انخفاض أسعار الدواجن ويحقق الاكتفاء الذاتى بصورة أسرع ويقضى على فرصة انتشار الأمراض، موضحًا أن انخفاض أسعار الأعلاف قد يعمل على رجوع تربية الدواجن المنزلية، خاصة فى الريف بالتزامن مع تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية وذلك يؤدى إلى استقرار فى سوق الدواجن وإضافة دخل اقتصادى إضافى للقرى الريفية.