شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الازهر تنفى السماح للطالب الراسب بثلاث مواد دخول دور التصفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جامعة الأزهر صحة إمكانية أن يؤدى الطالب الراسب فى ثلاث مواد أو أكثر الامتحان فى دور التصفية المقرر له الأول من شهر سبتمبر القادم. وأوضحت الجامعة فى بيان لها ان دخول الامتحان متاح للناجح والمنقول لفرقة دراسية أعلى بمادة أو مادتين فقط لا غير،كما اوضح البيان أن دخول الامتحان اختيارى للطلاب والطالبات بكليات الجامعة المختلفة، بشرط أن يتقدم الطالب أو الطالب بطلب إلى عميد الكلية المقيد بها وذلك حتى 15 أغسطس الحالى 2019 .

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