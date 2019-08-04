شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تشديد الرقابة على المراسى النهرية استعدادًا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك تنسيق كامل مع شرطة المسطحات المائية للرقابة على المراسى النهرية، والتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية بها وأطواق نجاة للركاب والتأكد من الالتزام بالحمولة، وذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى.

وأضاف فؤاد، أنه تم التشديد على رفع القمامة من الشوارع، وتنفيذ حملات بالتعاون مع شركات النظافة، مع التركيز على المحاور الرئيسية والساحات التى ستقام بها صلاة العيد.

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وطالب نائب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين بالقيام بحملات على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحلات الجزارة ومنافذ السلع، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشددًا على تشديد الرقابة على المخابز.