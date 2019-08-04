شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: المرحلة الثانية أكبر مرحلة فى تاريخ التنسيق وتحتاج لجهد جبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن المرحلة الثانية للتنسيق التى تنتهى أعمال تنسيق طلابها مساء اليوم الأحد، تعد أكبر مرحلة فى تاريخ التنسيق إذ تستقبل 229978 طالب وطالبة.

وأضاف عطا لـ"الخليج 365"، أن هذه المرحلة تحتاج إلى جهد جبار من قبل موظفى مكتب التنسيق فى أعمال النتيجة الخاصة بها، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 222 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.

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وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.