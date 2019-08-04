هيئة جودة التعليم تدرب 1000 قيادة تعليمية على التمكين فى جودة التعليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولا برنامجا تدريبيا بعنوان "القيادة والتمكين فى مجال ضمان جودة التعليم"، فى الفترة من 3 إلى 22 أغسطس الجارى.

ويستهدف البرنامج تدريب وتمكين 1000 متدرب من مديرى العموم والمراحل بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، إضافة إلى أقاليم الدلتا والقناة والصعيد، و من بينهم مديرى العموم والمراحل فى 27 مدرسة تجريبية والتى فازت فى مسابقة " التعليم اولاً" .

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وتأتى هذه الدورة لأهمية الدور الاستراتيجى للقيادة فى تطوير وإصلاح منظومة التعليم، وسعيا منها نحو تمكين القيادات فى مجال ضمان جودة التعليم، ونشر ثقافة ما بعد الاعتماد، والاستفادة من التوجهات العالمية لتطوير التعليم فى إطار خطة مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن الهيئة تسعى الى تمكين وتزويد القيادات التعليمية من مديرى العموم و مديرى المراحل التعليمية بمحركات النجاح القيادى للقرن الواحد والعشرين والتى تتمثل فى مهارات التوجيه الذاتي، و مهارات العلاقات الانسانية، و مهارات العملية، و مهارات التواصل و مهارات المحاسبة و تحمل المسؤلية بهدف تحقيق التطوير والإصلاح المنشود.

وأضاف الدكتور عطية السيد عبد العال مدير إدارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن البرنامج يستهدف نشر ثقافة ما بعد الاعتماد بغرض تمكين القيادات الموجهة بالفكر الاستراتيجى والتفويض والقادرة على تحديد الرؤية وحشد الطاقات لتحقيقها مع التحفيز وشحذ الهمم، بالإضافة الى تكوين اتجاهات ايجابية لدى القيادة لضمان تفعيل واستمرارية التحسين بالمؤسسة لما بعد الاعتماد.