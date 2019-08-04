شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار العلماء بالأزهر" تنظم خامس ندواتها للطلاب الوافدين عن "آيات القرآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، الندوة الخامسة ضمن برنامج (ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين)، حيث تعقد الندوة تحت عنوان (آيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم)، ويحاضر في الندوة الدكتور حسن جبر، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، والدكتور محمد متولي منصور، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.

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وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر أربع ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين بعناوين (بلسان عربي مبين..اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية )، و(السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف- أسبابه- منطلقاته- علاجه)، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين).

وتعقد هيئة كبار العلماء هذا الملتقى يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر، انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.