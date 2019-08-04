تعرف على استعدادات المحاجر البيطرية لاستقبال الماشية لعيد الأضحى × 4 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، للمحاجر البيطرية لاستقبال شحنات الماشية وعجول الذبيح، وذلك فى اطار استعدادات الهيئة لاستقبال عيد الاضحى المبارك وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء . تشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد . إبلاغ المنافذ المصرية والإدارات التابعة للإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص لجعل ساعات العمل الخاصة بهم على مدار 24 ساعة . تيسير الإجراءات والإفراجات عن الرسائل الواردة والمصدرة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك . إبلاغ مديرى العموم للإدارات التابعة للإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بالإشراف على المنافذ التابعة لهم خلال هذه الفترة .

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