شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الإعلام الأجنبي لم ولن يتوقف أبدًا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الإعلام الأجنبي لم ولن يتوقف أبدًا في مصر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، خلال اافتتاح مركز الخدمات الإعلامية في وسط القاهرة.

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