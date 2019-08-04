شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر بخط مياه واستئناف الضخ لمدينتي سفاجا والقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر انتهاء عملية إصلاح الكسر الذي حدث في خط مياه قنا سفاجا، الذي ينقل نحو ١٢ ألف متر مكعب من مياه النيل لمدينتي سفاجا والقصير.

وأكد المهندس يحيي صديق، رئيس الشركة، أنه تم استئناف الضخ بالخط، وأن المياه ستصل بنهاية اليوم (الأحد) لخزانات التكديس بمدينتي سفاجا والقصير ليتم ضخها بالخطوط الداخلية للمواطنين.

كانت مدينة سفاجا قد شهدت تكدسا لسيارات نقل المياه في انتظار تعبئتها من المحطة الرئيسية وبيعها للمواطنين.