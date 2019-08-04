شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران في جراحة العظام والوجه والفكين بمستشفى الحلمية والمعادي العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الخبير العالمي الأستاذ الدكتور وجيه موسى، خبير جراحة العظام (الكاحل والقدم) بإنجلترا، وذلك في الفترة من 16 إلى 23 أغسطس 2019، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور فليب اميرال استشارى جراحة الوجه والفكين بجامعة نورث هابيثون بإنجلترا في الفترة من 22 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2019.

و تستقبل المستشفيات حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبيران من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية يومياً عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.