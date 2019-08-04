شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم «الأوقاف»: السعودية تقدم أفضل الخدمات للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية والمتحدث باسم الوزارة، الدكتور جابر طايع، إن السعودية دأبت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل متطور كل عام، مُثمنا الجهود التي تبذلها كافة القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.

Advertisements

وقال طايع، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد: «إن السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة التي تحولت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان، وتم التغلب على كل ما يعوق الحجاج، في منى وعرفات على سبيل المثال، حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة التي تقدم للحجاج إلى حد الترفيه».

وأشاد بالخدمات والتقنيات الحديثة، خاصة التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة المشهود لها من الجميع بأنها على قدرٍ عالٍ من المسؤولية وعلى قدرٍ كبيرٍ من الجدية والاهتمام بجميع الحجاج، داعيًا الحجاج إلى عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء أداء فريضة الحج باعتبارها خالصة لله وحده.

ونوه الدكتور طايع بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج في هذه الرحلة المقدسة.