شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي الجديد» تعلن تشكيل الغرفة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادي الجديد، الأحد، انتخاب عربي كامل اليماني رئيسًا لغرفة الوادي الجديد، وذلك خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها اليوم مجلس إدارة الغرفة لانتخاب هيئة مكتب الغرفة.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه تم انتخاب المهندس خالد حامد نائبا أول لرئيس الغرفة، المهندس عبدالخالق عرابي نائبا ثانيًا، عزت محمد حسن الشاذلي سكرتير الجلسة، محمد رفاعي بيومي أمين صندوق، عيد محمد حمود أمين صندوق مساعد.

يذكر أنه في يونيو الماضي أجريت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، حيث تنافس 13 تاجرًا على 5 مقاعد وتضم المحافظة 3 آلاف و75 تاجرًا وأصحاب سجلات تجارية كأفراد بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية. والمقيدين بالكشوف، ولهم حق التصويت بواقع 1989 تاجرًا بمركزى الخارجة وباريس، و1086 تاجرًا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.‎