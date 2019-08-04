شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المؤتمر الدولي الرابع لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فاعليات المؤتمر الدولى الرابع لبحوث وإبتكارات الطلبة بمرحلة البكالوريوس، وذلك خلال وقائع اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية، كما تم إعلان نتيجة المسابقة الدولية الرابعة جائزة الفريق إبراهيم سليم لإبتكار الأنظمة غير المأهولة والمسابقة المحلية للهياكل المصنعة من المواد المركبة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كذلك إفتتاح المعرض العلمى السنوى، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية أكد فيها على الدعم والرعاية الكاملة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثى والتكنولوجى ورعاية المتفوقين والنابغين علمياً من طلبة الكلية ونظرائهم من الجامعات المصرية والتعاون المثمر والبناء بين الكلية والجامعات.

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وعقب إعلان النتائج تم تكريم المتميزين في المؤتمر الدولى الرابع لبحوث وإبتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس والمسابقة الدولية الرابعة للإبتكار في الأنظمة غير المأهولة والمسابقة المحلية للهياكل المصنعة من المواد المركبة، والأنشطة البحثية والإبتكارات التي نفذها طلبة مرحلة البكالوريوس والمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة كذلك المتميزين من طلبة الكلية الفنية وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية خلال العام التدريبى 2018 / 2019.

و نقل اللواء دكتور مهندس مصطفى عبدالوهاب، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهما بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية، معرباً عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تتضمنه من إبتكارت وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها بإثراء العمل البحثى والإرتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلى الهيئات المختلفة المشاركين من مختلف الدول .

كما تم افتتاح المعرض العلمى السنوى للكلية الفنية العسكرية، والذى عرض من خلاله مشروعات التخرج للطلبة المتميزين والأنشطة البحثية لأعضاء هيئة التدريس كذلك الأنشطة البحثية المشتركة بين الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية والعربية والعالمية.

حضر الفاعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية ورؤساء مجالس إدارة مصانع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية.