شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية لدعم اللاجئين» تنظم ورش عمل لتعزيز وحماية الحقوق والواجبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، سلسلة ورش عمل ضمن «برنامج الحقوق والمسئوليات»، داخل الدول المضيفة، ويهدف إلى رفع الوعي لدى اللاجئين وطالبي اللجوء، بالحقوق والمسئوليات داخل الدولة، لتعزيز وحماية الحقوق والواجبات.

ويستهدف البرنامج اللاجئين اليمنيين والسودانيين والإرتريين والإثيوبيين المسجلين بالمفوضية داخل مصر، بالتعاون مع عدد من المبادرات المعنية بقضايا اللاجئين، والمقرر العمل عليه لمدة عامي 2019 و2020، لتوسعة شريحة المستفيدين من اللاجئين بشكل عام.

وافتتحت المؤسسة المصرية أولى سلسلة ورش العمل لبرنامج «الحقوق والمسؤوليات»، التي استهدفت اللاجئين اليمنيين وممثلين المجتمع اليمني، وتأتي بالتعاون مع مبادرة مجتمع وجود المعني بقضايا اللاجئين اليمنيين داخل مصر في ظل زيادة أعداد اليمنيين داخل الدولة المصرية ووجود عدد من التحديات والاحتياجات للاجئين اليمنيين وغياب الوعي لديهم بمعرفة القوانين الخاصة باللجوء والمؤسسات الخدمية المعنية.