شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثلاثاء.. وبدء «الثالثة» بعد إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، صباح الثلاثاء، علي أن يتم فتح باب مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية نهاية الأسبوع الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم إعلان نتيجة التحويلات بعد إجازة عيد الأضحى بحد أقصى لمنح الطلاب فرصة التوجه إلى الجامعات لتقديم أوراق قيدهم.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أيضا فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة للناجحين من الدور الأول فور إعلان نتيجة التحويلات بحد أدنى 50% للعلمي والأدبي، على أن يتم تنسيق المرحلة الثالثة على مرحلتين الأولى تسجيل رغبات الناجحين من الدور الأول، ثم تعليق التسجيل لحين تسجيل رغبات الناجحين من الدور الثاني، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يتوافر لطلاب المرحلة الثالثة نحو 60 ألف مكان خال بالكليات الجامعية بالإضافة إلي المعاهد العليا والمتوسطة.