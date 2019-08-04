شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام الأضحية وآدابها في الطبعة الثانية من «دليل المضحي» (الكتاب كاملا) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الطبعة الثانية من دليل المضحي، الذي يوضح أحكام وآداب الأضحية، ويجاوب على الأسئلة والاستفسارات الشائعة للمضحين.

وذكر بيان للأزهر أن المركز حرص في هذه الطبعة على أن تصل الأحكام والمعاني إلى المضحي بأسلوب ميسر يسهل على القارئ فهمه، وهو الأسلوب الذي يراعيه المركز في كل إصداراته إلى جمهور المسلمين في مصر والعالم.

ويصدر مركز الأزهر العالمي، العديد من الكتب والدراسات والإصدارات المرئية، التي تعالج القضايا، وتهم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وذلك انطلاقا من دوره في بيان الأحكام الشرعية والقضاء على فوضى الإفتاء ونشر صحيح الدين الإسلامي.