شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة القاهرة فتح باب التقدم للمدن الجامعية في العام الدراسي 2019/2020، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمدن الجامعية، حتى 15 نوفمبر المقبل، وفقاً للقواعد والشروط التي اعتمدها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والتي شملت الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين.

قال «الخشت»، في بيان، الأحد، إن الشوط والقواعد تتضمن أن يكون من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات الجامعة، وأن يكون من ساكني خارج نطاق الجامعة بـ50 كم مربع، وأن يكون غير متزوج أو لم يسبق له الزواج، وأن يكون ناجحاً ومنقولاً للفرقة الأعلى دون مواد محملة من السنوات السابقة.

أكد رئيس الجامعة أن الشروط تتضمن ألا يكون قد سبق ووقعت عليه إحدى عقوبات المدن الجامعية بدءًا من الإنذار، وألا يكون قد انتهت إقامته إداريا بالعام السابق، وألا يكون عليه مستحقات مالية من السنة السابقة، على ألا يزيد سن الطالب المستجد (ثانوي عام) في أول أكتوبر على 20 عاما، وألا يزيد سن الطالب المستجد (ثانوي فني أو معاهد متوسطة) في أول أكتوبر على 22 عاما.

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أوضح أن المدن الجامعية تستقبل كل عام نحو 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة، ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بالجامعة، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية توفر الإقامة والتغذية، إضافة إلى الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة إقامتهم.

أضاف أن التسكين يتم وفقاً للشروط المعلنة والتقديرات الأعلى، وفي حالة توافر أماكن يتم تسكين التقديرات الأقل، ويتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية «أسوان، قنا، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسي مطروح، الواحات البحرية»، ولا يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى إلى جامعة القاهرة، مشيراً إلى تخصيص أماكن للطلاب للوافدين على منح تبادل ثقافي، إضافة إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين بها في العام الجامعي المقبل 2019/2020، وهي مدن للطلبة وتشمل مدينة الطلبة في منطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، ومدن للطالبات وتشمل مدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية والبيوت الخارجية.

أشارت «نوح» إلى أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة شهد تطويرا من العام الماضي في البنية الأساسية، شملت المباني وتجهيزات المطاعم، بجانب الخدمات المقدمة للطلاب.