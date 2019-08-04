شكرا لقرائتكم خبر عن أثري يكشف أسرار التوابيت الذهبية للملك توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور نور محمد بدر، إخصائي ترميم الآثار الخشبية الملونة والمذهبة ومعقدة التركيب بالمتحف المصري الكبير، أسرار توابيت الملك توت عنخ آمون أحد أشهر ملوك الأسرة الـ١٨ (عصر الدولة الحديثة)، والتى سيتم عرضها لأول مرة مجتمعة مع بعضها داخل المتحف الكبير عند افتتاحه، موضحاً أن التوابيت الذهبية المتخذة الشكل الآدمي للملك توت تعد أحد أهم وأجمل مقتنيات مقبرته.

وقال بدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد: «إن شهرة الفرعون الذهبية التي حصل عليها لم تتعلق بإنجازات حققها أو حروب انتصر فيها كما هو الحال مع الكثير من الملوك المصريين، لكن لأسباب أخرى من أبرزها اكتشاف مقبرته في وادي الملوك عام ١٩٢٢، والتي تقع تحت رقم (KV62)، والمحتوية على كنوزه الذهبية بالكامل دون أي سرقة.

وأضاف أن المقبرة -التي اكتشفها عالم الآثار هوارد كارتر- تتكون من غرفة رئيسية محتوية على ٤ مقاصير خشبية مذهبة، وبداخلها النعش الحجري، وتابوتين من الخشب المذهب، وآخر من الذهب الخالص، بداخله مومياء الملك مرتدية القناع الذهبي الشهير للملك توت عنخ آمون، ويسمي هذا الأسلوب بـ(التداخل)، إلى جانب ٣ غرف ملحقة بها باقي الأثاث الجنائزى للملك توت عنخ آمون.

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وأوضح بدر، أن الـ3 توابيت الخاصة بالملك توت عنخ آمون، تتميز عن غيرها باستخدام طبقات من الذهب الخالص في تذهيبها، حيث تم استخدام أوراق من الذهب في تذهيب البدن وغطاء التابوت، ورقائق ذات سمك أكبر من الذهب لتذهيب الوجه ليعطي مظهراً براقاً مماثلاً للقناع الذهبي للملك.

وبالنسبة للتابوت الأول الخارجى، والذى تم نقله من مقبرة الملك في الأقصر مطلع شهر يوليو الماضي للمتحف الكبير، للبدء في ترميمه لأول مرة منذ ٩٧ عاماً، أوضح الدكتور نور بدر أنه يتكون من الخشب في الوضعية الأوزيرية ومغطى بطبقة من الجص المذهب، والمزخرف بالزخرفة الريشية، والمطعم بالأحجار الكريمة والزجاج الملون، والقيشاني الأزرق، وأبعاده (أقصى طول 223.5 سم، أقصى عرض 83.8 سم، أقصى ارتفاع 108.5سم)، لافتاً إلى أن التابوت يعد من النوع الريشي، نظراً لما يحمله غطاؤها من زخارف على شكل ريش طائر بالحجم الكبير.

أما عن التابوت الثاني الذي كان موجوداً داخل (التابوت الخارجي) والمعروض حالياً بالمتحف المصري بالتحرير، قال بدر «إنه يشبه التابوت الأول فهو من الخشب المغطى بطبقة من الجص المذهب والمطعم بالأحجار الكريمة والزجاج الملون والقيشاني الأزرق، ولكنه يختلف عن التابوت الأول في أسلوب الزخرفة وكذلك المعبودات المرسومة عليه».

وأضاف أن هذا التابوت كان داخل التابوت الأول، ومغطى بطبقة من النسيج والراتنج الأسود وأكاليل النباتات وأبعاده (أقصى طول 204.0 سم، أقصى عرض 68.0 سم، أقصى ارتفاع 78.5سم).

ولفت إلى أن التابوت الثالث الذي كان موجودا داخل (التابوت الثاني) والمعروض أيضاً في المتحف المصري بالتحرير، مصنوع من الذهب الخالص والذي يبلغ سمكه حوالي 2 إلى 3 ملم ومطعم بالأحجار الكريمة.