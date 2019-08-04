شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا يعتمد حركة التنقلات الداخلية: تعيين 5 مأمورين و6 رؤساء مباحث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، اليوم الأحد، حركة التنقلات الداخلية داخل المديرية، و١١ مركزا وقسم شرطة، تضمنت تعيين ٥ مأمورين، وهم العميد ياسر عبدالفتاح لمركز المنيا، والعميد طلعت فهمي للمنيا الجديدة، والعقيد عمر خليفة، مأمور لقسم سمالوط، شرق والمقدم هشام حمزة، مأمور لمركز شرطة العدوة، فيما احتفظ الباقي بأقسام مغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط غرب ومركز وقسم ملوي، بمناصبهم.

وشملت الحركة تعيين ٥ رؤساء وحدات مباحث، وهم تعيين الرائد أحمد سامي بوحدة مباحث مطاي، والمقدم محمد عصمت، رئيس وحدة مباحث أبوقرقاص، والرائد عبدالرحمن شعبان، رئيس مباحث بني مزار، والرائد أحمد الصاوي، رئيس مباحث قسم ملوي، والمقدم أحمد الصفطي، رئيس مباحث دير مواس.

كما تضمن القرار استمرار ٦ رؤساء مباحث في مواقعهم، وهم المقدم عمرو حسن، رئيس قسم المنيا، والمقدم أحمد يسري، لمركز المنيا، والرائد أحمد لبيب، رئيس مباحث شرق سمالوط، والرائد أحمد الحسيني الشاروني، وحدة مباحث سمالوط غرب، والرائد أحمد درويش، رئيس بوحدة مباحث العدوة، والمقدم علاء جلال، رئيس لوحدة مباحث مركز ملوي.