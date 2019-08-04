شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: ميناء شرق بورسعيد نجح في تحقيق أعلى إيرادات شهرية بنسبة 38% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد في الشهور الأولى بعد استلام عدد 5 أرصفة جديدة من الهيئة الهندسية وتأهيل أحدهم للتشغيل التجريبي عدد من النجاحات، أبرزها استقبال 36 سفينة بإجمالي حمولات 200 ألف طن، ساهمت في تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز صادراتها، بالإضافة إلى تحقيق الميناء معدلات أداء لشحن البضائع للسفينة الواحدة يفوق 20 ألف طن/ يوم.

وأضاف مميش إن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نجح في تحقيق أعلى إيرادات شهرية بنسبة 38%، مما فتح الباب لترخيص مساحات أرضية لتخزين البضائع بنسبة زيادة 118% عن العام الماضي، وذلك في النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى وضع خطة تسويقية للمساحات الإدارية في الميناء، حيث تم تحقيق نسبة تتعدي 60% لما هو مستهدف.

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أما في مجال الاستدامة والتي تضع رئاسة الهيئة الاقتصادية أولوية كبرى في تنفيذها تماشيًا مع رؤية مصر 2030، فقد ساهم تشغيل أول رصيف جديد بميناء شرق بورسعيد في تطبيق المعايير العالمية من النواحي البيئية والحفاظ عليها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة نتيجة خفض المسافة بين الملاحات في سيناء والموانئ المصدرة غرب القناة، مما ساهم في توفير وقود وصل إلى حوالي 196،000 ألف لتر سولار خلال 5 أشهر كانت تقطعها تلك الشاحنات مع إعطاء ميزة تنافسية جديدة في الأسواق الخارجية لخام الملح المستخرج من سيناء، وتقليل أعباء تكلفة النقل وزيادة معدلات التداول، ومن الناحية الاجتماعية نجح ميناء شرق بورسعيد في توفير عدد من فرص العمل وصلت إلى 400 فرصة عمل لشباب سيناء، وهذا ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية لربط سيناء بالوطن الأم.

وفي هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش على زيادة فرص العمل لأبناء سيناء بعد الانتهاء من تشغيل جميع الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد وتشغيل المنطقة الصناعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسياسات الدولة المصرية في تنمية سيناء وربطها بمدن القناة وتوفير فرص العمل لأبنائها.

من جانبه، وجه الفريق مميش الشكر للعاملين في ميناء شرق بورسعيد مثمنًا مجهوداتهم في تشغيل الميناء بكفاءة وإرداة من أجل نهضة المنطقة الاقتصادية.