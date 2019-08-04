شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليار دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال 10 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن ارتفاع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من «سبتمبر 2018- يونيو 2019» لتسجل نحو 4.289 مليون طن مقابل 4.05 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2017/2018 بنمو قدره 5.9%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس نمو قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 10 أشهر من الموسم التصديري 2018/2019 بنحو 1.3% لتسجل 2.154 مليار دولار مقابل 2.127 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم التصديري 2017/2018.

واستحوذت الدول العربية على 31% من قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة من «سبتمبر- يونيو» من موسم 2018/2019، بنحو 665 مليون دولار، كما استحوذت على 37% من إجمالي الكميات بنحو 1.596 مليون طن خلال تلك الفترة.

وسجلت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 1.145 مليون طن خلال الفترة من «سبتمبر- يونيو» من موسم 2018/2019 بقيمة 732 مليون دولار، وللدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 426 مليون دولار من خلال تصدير نحو 972 ألف طن خلال تلك الفترة.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 261 مليون دولار خلال الفترة من «سبتمبر 2018- يونيو 2019» من خلال تصدير 516 ألف طن، وللدول الإفريقية نحو 23 مليون دولار قيمة تصدير 31 ألف طن، ولدول الأمريكتين «الشمالية والجنوبية» وأستراليا نحو 31 ألف طن بقيمة 48 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى استحواذ صادرات الموالح على 42% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الـ10 أشهر الماضية من الموسم التصديري 2018/2019 بنحو 1.819 مليون طن وبقيمة 710 ملايبن دولار مستحوذة على 33% من إجمالي قيمة صادرات القطاع، والبطاطس الطازجة على 16% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 687 ألف طن بقيمة 256 مليون دولار مستحوذة على 12% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

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وبلغت صادرات البصل الطازج نحو 530 ألف طن بقيمة 180 مليون دولار، والرمان الطازج نحو 125 ألف طن بقيمة 63 مليون دولار، والطماطم الطازجة نحو 134 ألف طن بقيمة 47 مليون دولار، والفاصوليا الجافة نحو 69 ألف طن بقيمة 61 مليون دولار، والبطاطا الحلوة نحو 37 ألف طن بقيمة 17 مليون دولار.

واستحوذ العنب الطازج على 8% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة من «سبتمبر- يونيو» من موسم 2018/2019 بقيمة 182 مليون دولار لتصدير 101 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية على 6% بقيمة 126 مليون دولار لنحو 76 ألف طن، والخس الطازج على 1% بنحو 29 ألف طن بقيمة 15 مليون دولار.

وسجلت كمية صادرات مصر من الفول السوداني نحو 39 ألف طن بقيمة 62 مليون دولار، ومن الفراولة الطازجة نحو 36 ألف طن بقيمة 86 مليون دولار، ومن زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل نحو 45 ألف طن بقيمة 53 مليون دولار ومن أصناف أخرى نحو 562 ألف طن بقيمة 295 مليون دولار.

وحول أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الـ 10 أشهر الماضية من الموسم التصديري 2018/2019.. لفت التقرير إلى تصدر «روسيا الاتحادية» لقائمة الدول مستحوذة على 13% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 568 ألف طن بقيمة 261 مليون دولار، تلاها في المركز الثاني «المملكة العربية السعودية» بقائمة الدول المستوردة حيث تم تصدير 522 ألف طن لها بقيمة 219 مليون دولار.

وجاءت «هولندا» في المركز الثالث بنحو 278 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار، تليها «الإمارات العربية المتحدة» بنحو 274 ألف طن بقيمة 95 مليون دولار.

واحتلت «تركيا» المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 263 ألف طن بقيمة 105 ملايين دولار، تليها «الصين الشعبية» بنحو 217 ألف طن بقيمة 102 مليون دولار.

وجاءت «المملكة المتحدة» في المركز السابع بنحو 215 ألف طن بقيمة 158 مليون دولار، تليها «إيطاليا» بنحو 153 ألف طن بقيمة 90 مليون دولار، تليها «الأردن» بنحو 153 ألف طن بقيمة 48 مليون دولار، وفي المركز العاشر «اليونان» بنحو 139 ألف طن بقيمة 51 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى العراق خلال الفترة من «سبتمبر- يونيو» من موسم 2018/2019 نحو 69 مليون دولار من خلال تصدير 138 ألف طن لها، وللبنان نحو 45 مليون دولار من خلال تصدير 118 ألف طن لها، ولألمانيا الاتحادية نحو 109 ملايين دولار لتصدير 90 ألف طن، ولأوكرانيا نحو 35 مليون دولار لتصدير 90 ألف طن، ولباقي الدول نحو 1.07 مليون طن بقيمة 612 مليون دولار.