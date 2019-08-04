شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟.. الإفتاء تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل بشأن إجازة إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين؟. وجاء في رد الدار عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم، لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

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