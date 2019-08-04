شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات الجدد:أبنائنا الطلاب أمانة فى أعناقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، العمداء الجدد بصدور قرار التكليف الجديد، مؤكدا أنها أمانة، وتستدعي القيام بحقها، لأن الله سيسألنا عنها جميعا.

وأضاف المحرصاوى أن التعاون في العمل أساس النجاح، وأن الطالب والطالبة أمانة لدينا، استودعه ولي أمره في بيته الكبير بالجامعة، وهو ما يستوجب علينا الحفاظ على هذه الأمانة.

وأوضح أننا نحتاج للتكاتف والعمل بروح الفريق، وتقديم المشورة وتقبل النصح والتقويم، لاستكمال مراحل خطة التطوير الشاملة للعملية التعليمية، وتأدية رسالتنا على أكمل وجه، وتلبية رغبات الدارسين فيها، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالحكمة في اتخاذ القرارات وعدم التعجل فيها.

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وشدد فضيلته على أهمية الالتزام والانضباط والاستعداد للعام الدراسي الجديد، والوقوف على المشاكل والاحتياجات اللازمة بأنفسهم وعدم الاقتصار على التقارير والمذكرات .

من جانبه أوضح مؤمن متولى، أمين عام الجامعة، أن هناك لجنة شكلها رئيس الجامعة لمتابعة الكليات، مشيرًا إلى أنه قام بالمرورعلى كافة الكليات في القاهرة والأقاليم خلال الأشهر الماضية وأوشك على الانتهاء من تحديث قواعد البيانات بالجامعة.

حضر اللقاء الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري.