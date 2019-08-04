شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على رأس أولويات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أن التصدى لمشكلة الزيادة السكانية، يأتى على رأس أولويات عملها خلال الفترة الحالية ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المشكلة السكانية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير ظهر اليوم فى افتتاح ورشة العمل الثانية التى عقدت بمقر الوزارة لحل القضية السكانية على مستوى المحليات من خلال مشروع الإسراع فى مواجهة المشكلة السكانية على المستوى المحلي والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان فى محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية.

وأكدت وزير التنمية المحلية، أن الهدف من الورشة التعريف بالمشروع للقائمين عليه فى المحافظات وتحديد الأنشطة التى سيتم تنفيذها، لافتة إلى أهمية توافر المعلومات على أرض الواقع لرصد أى مشكلات تواجه المجتمعات المحلية للمساعدة فى مواجهة المشكلة السكانية، وأن المشروع سيعمل على إعطاء مؤشرات سريعة عن الجهود المبذولة لخفض النمو السكانى والرصد المبكر لأى مشكلات تواجه وتعوق عملية التنمية بها

حضر الورشة كل من المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان والسيدة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وقيادات وزارة التنمية المحلية والمتدربين من المحافظات المشاركة فى المشروع .