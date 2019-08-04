شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..محافظ الجيزة يتفقد المستشفى المركزى بالصف واطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الصحة بالجيزة بتوفير أخصائى تخدير لمستشفى الصف لإجراء عملية لإحدى المرضي بمستشفى الصف المركزى مؤكداً على تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتلقيها العلاج حتى إتمام الشفاء موكداً علي صرف عقار الأنسولين لمريضة سكر لحين قيامها بانهاء الاجراءات الورقية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمستشفى الصف المركزى ومستشفى أطفيح المركزى حيث قام بفحص سجلات الحضور والإنصراف للتأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والوقوف علي مدي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لأهالى الصف وأطفيح.

وأضاف المحافظ أن الدولة حريصة على الإهتمام بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ويحظى ملف الصحة بإهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق نقلة فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق .

وشارك راشد مسئولى وحدة العلاج عن البعد تجربة حية لفحص أحد المرضى للتأكد من مدى كفاءة العمل بالوحدة وسرعة الإستجابة وربطها بوحدات العلاج الرئيسية عن طريق الطبيب المعالج وإستشاري الوحدة حيث يتم التشخيص ووضع خطة لطريقة تلقى العلاج بالمستشفى المتواجد بها الحالة .

كما حرص المحافظ على الإطمئنان علي حالة المرضي الموجودة بأقسام المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي مؤكداً علي ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضي كما تفقد مطعم المستشفى للتأكد من سلامه وجودة الأطعمة للمرضى.

وأكد راشد على مدير مستشفي الصف بالتوسع في عيادات الكشف علي الاطفال إستعداداً لإستقبال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعاف السمع لحديثي الولادة وذلك في إطار إهتمام الدولة بصحة النشىء لبناء أجيال من الشباب القادر علي تحقيق دفعة أساسية في النمو والإزدهار وإشراكه في كافة مجالات التنمية وخدمة المجتمع .

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وتفقد المحافظ قسم حضانات الاطفال بمستشفي أطفيح المركزي حيث تابع أعمال التطوير التي تتم في جناح الرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي للوقوف علي الأعمال المنفذة علي الطبيعة ؛ موجهاً بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن وتجهيزهم بالمعدات الطبية اللازمة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضي .

موجهاً رئيس مركز ومدينة أطفيح بسرعة الإنتهاء من إستصدار تراخيص الهدم اللازمة للمباني القديمة بالمستشفي حتي يتم البدء فى تنفيذ أعمال الإزالة والتجهيز لانشاء المبنى الجديد تمهيدالتطوير المستشفي بالكامل .

وأثناء الجولة بمركز اطفيح اكتشف المحافظ حالتى بناء مخالف حديثة حيث وجه بإزالتهم على الفور .

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير المساعد والاستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وخيري أحمد رئيس مركز ومدينة الصف ومحمود مدينه رئيس مركز ومدينة أطفيح .