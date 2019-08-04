شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" تستقبل 25 ألف و895 حاجًا مصريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الأحد، 25895 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 22400 حالة مرضية بمكة المكرمة، و3495 حالة فى المدينة المنورة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 50 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 20 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 30 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، موضحا أنه تم إجراء غسيل كلوى ل 21 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 62 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 4 حالات أخرى العلاج الكيماوي، مؤكدا أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً " صباحا ومساء"على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

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وأعلن الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عن تجهيز وافتتاح أول عيادتين للبعثة الطبية لتقديم الخدمة الطبية لحجاج وزارة السياحة والذين يبلغوا حوالى 37 ألف حاجا هذا العام، وذلك بمنطقة العزيزية، بمكة المكرمة، موضحا ان عدد العيادات التى تم افتتاحها حتى الآن بمكة المكرمة وصل إلى 28 عيادة طبية، بمقر اقامة حجاج وزارات" الداخلية، والتضامن، والسياحة"، وجار افتتاح باقى العيادات.

وأشار قنديل، إلى أنه تم تحديد المربعات والعمارات السكانية الخاصة بإقامة "حجاج السياحة"، حيث تم وجارى إرسال فرق طبية ووقائية لهم لتعريفهم بأماكن العيادات والتى تعمل على مدار ال 24 ساعة، والخدمات الطبية التى تقدمها البعثة، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وزيارات توعوية لغرف الحجاج لرفع وعيهم الصحي، وتوزيع مطويات وكتب إرشادية، وماسكات عليهم للوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس خلال موسم الحج، كما قام الفريق الوقائى بلصق ملصقات إرشادية بأماكن العيادات بمحيط المربعات السكانية لحجاج وزارة السياحة.

وأكد الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم،، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.