شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقرر تخفيض اشتراك ورشة الموسيقى بنسبة 50٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر دعم اشتراك ورشة الموسيقى التي تنظمها اللجنة الثقافية لآلات البيانو والعود والجيتار والكمان والإيقاع، وذلك بنسبة 50٪؜ من قيمة الاشتراك لعضو النقابة والأبناء.

وأضافت النقابة فى بيان لها، أنه سوف يصبح سعر الاشتراك الشهري 100جنيه بدلا من 200 جنيه، موضحة أنه من يرغب الحجز ومزيد من المعلومات التواصل مع المشرف على النشاط الموسيقي باللجنة .