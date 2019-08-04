شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تركيب أعمدة إنارة وطلاء المنازل بخط سير نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من طلاء 47 عقارًا، يمين ويسار مسجد عمرو بن العاص فى اتجاه الكورنيش، بنطاق حى مصر القديمة، وذلك ضمن خذة تطوير خط سير نقل المومياوات الملكية "22 مومياء" من المتحف المصري، لمتحف الحضارات فى مصر القديمة.

وأضاف فؤاد، أنه تم زراعة 150 شجرة، وتركيب 30 عمود إنارة، وتغيير 120 كشاف ليد، و زراعة أسطح 15 عقارًا، بداية من قسم شرطة مصر القديمة، وحتى مستشفى "آل محمود" بكورنيش النيل.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم رفع جميع مخلفات القمامة من خط السير الذى سيمر من خلاله الحدث، حيث تم نقل عدد من محطات مناولة بخط السير، وذلك فى إطار تطوير منطقة الفسطاط.