شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى لـ 14 متدرب من دول "الكوميسا" حول تمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن افتتاح البرنامج التدريبى "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة"، بحضور 14 متدربًا من 12 دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا بالإضافة إلى 3 من قيادات الكوميسا .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن البرنامج التدريبى يأتى فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لتدريب وبناء وإعداد الكوادر لتكون قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكفاءة عالية، حيث تعد الدورة هى الأولى من نوعها فى إطار التعاون مع المنظمة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى ودعمًا لأواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة و إطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة فى مجال الطاقة الكهربائية.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه سيتخلل البرنامج التدريبى العديد من الزيارات الميدانية مثل :"محطة كهرباء الكريمات الشمسية الحرارية ،مجمع الطاقة بالكريمات، مركز تدريب المقطم"، بالإضافة إلى العديد من الزيارات للمعالم السياحية على أرض مصر.

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